Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Başakşehir, Kayseri ve Osmanlı maçlarında yediği son saniye golleriyle cebindeki 5 puandan olan Fenerbahçe’de futbolcular yerden yere vurulmuş, teknik direktör Aykut Kocaman istifanın eşiğine gelmişti. Ancak sarı-lacivertliler, Sivas karşısında aldıkları farklı galibiyetle lige tutundu. Maç içinde öyle bir an vardı ki, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışını bırakmayacağının en net göstergesi oldu. Soldado oyuna girdikten sadece 21 saniye sonra Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atıp sarı-lacivertlileri öne geçirince tam 10 futbolcu bir sevinç yumağı oluşturdu. Kaleci Volkan Demirel hariç bütün oyuncuların sevinci âdeta kenetlenmenin sembolü oldu.



Her şeyi Josef başlattı

Bu tablonun zemini aslında millî maçlar için lige verilen hazırlanmıştı. Josef de Souza organize ettiği yemeklerde takım içindeki birlikteliği körüklemiş, sonrasında kaptanlar Volkan ve Mehmet Topal’ın yaptıkları konuşmalarla bağlar güçlenmişti. Son olarak teknik heyetle yenilen yemekte futbolcular birbirlerine galibiyet için söz vermişti. Gollerden sonra yaşanan sevinç maç sonrasında da sürdü. Uzun süredir tatsız olan soyunma odasında yüzler gülerken, şampiyonluk yemini edildi. Övgüleri toplayan isim ise hat-trick yapan Soldado oldu. İspanyol golcü gollerine devam edeceğini söylerken, futbolcular, ilk yarıda kalan 5 maçta 15 puan için sözleşti.



O gole sevinilmez mi?

Hasan Ali’den formayı kapan İsmail Köybaşı “Sivas karşısında fazlasıyla bindirme ve orta yaptım. Keşke bunlardan biri gol olsaydı” dedi. Soldado’nun ilk golü sonrası sevinciyle gündem olan İsmail, görüntüleri izlediğini söylerken “O golün takım üzerindeki şanssızlığı da kırdığını düşünüyorum” yorumunu yaptı.