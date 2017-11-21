Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon fırtına gibi esen Beşiktaş, Porto ile sahasında 1-1 berabere kalarak puanını 11’e yükseltti ve grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Alınan bu sonuçla siyah-beyazlılar sahasındaki yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı. Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova’yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon’a kaybederek gruptan çıkamamıştı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Şenol Güneş’in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica’yla berabere kaldı. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi’nde taraftarı önünde 3. maçına çıkan Kara Kartallar, Leipzig’i 2-0 mağlup ederken, Monaco ve Porto’yla da 1-1 berabere kaldı.