Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe taraftarı Sivas maçında 18 dakika bir arada seyretme imkânı bulduğu Janssen-Soldado ikilisini çok sevmişti. Sarı-lacivertliler iki forvetin birlikte oynadığı kısa sürede iki gol birden bulunca, Aykut Kocaman’ın çift forvetli sisteme dönmesini umut etmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın böyle bir düşüncesi yok. Mevcut taktiğinden memnun olan Kocaman, tek forvetli sistemde devam edecek. Ancak skor gelişimine ihtiyaç duyduğunda ikinci forveti sahaya sürecek. Soldado ile Janssen’i bir arada kullanmak için orta sahadan bir adam eksiltmesi gereken Kocaman bu riske girmek istemiyor.

> Psikolojik ve fiziksel güçlenme

Josef ve Mehmet Topal’a geri dönüş yapan Aykut Kocaman, tüm oyuncuların fiziksel değerlerini yükseltip, motivasyonlarını da arttırdığı taktirde takımın beklentilere cevap vereceğine inanıyor. Çift forvet için bazı oyuncuları gerçek pozisyonlarının dışına çekmek zorunda olduğunu belirten Kocaman, ilk yarıda kalan 5 maçta aynı kurguyu koruyup potansiyel gücü ortaya çıkararak sonuç olmayı hedefliyor. Antrenmanlarda taktik çalışmalara ağırlık veren Aykut Hoca, forvet arkasında yer alan oyuncuların uyumu üzerine idmanlar yaptırırken, sezon başından beri en büyük sıkıntı olarak gördüğü savunmaya da ağırlık veriyor.

Hedeften sapmayalım

İlk yarıda kalan 5 maçta 15 puan hedefleyen Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın en büyük arzusu zirveyle puan farkını minimuma indirmek. Galatasaray derbisi sonrası 6 galibiyet, 2 beraberlik umduklarını belirten Kocaman “Ancak Kayseri ve Osmanlı maçlarında plan dışı sonuçlar aldık. Hedeften sapmamak için kalan maçları kazanmamız şart” dedi. Aykut Hoca “Skoru elde edene kadar ne yaptığını bilen bir takımız. Ancak bunu koruma kaygısı ezberimizi bozuyor” sözleriyle de yaşadıkları mental sıkıntıdan kurtulmaları gerektiğini ifade etti.