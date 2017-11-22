Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi ve tarih yazdı ama teknik direktör Şenol Güneş her zamanki gibi soğukkanlıydı. Son 16 turunda Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona gibi takımlarla eşleşmeyi isteyip istemeyeceği yönündeki soru üzerine Güneş, “Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, bunlar üst seviye takımlar. Çıkıp yine oyunumuzu oynayacağız” dedi. Güneş, kendisinin kulüpteki konumu hakkında ise “Kendimi herhangi bir yere koymuyorum. Eğer bir yere koyacaksam, denizin ya da gölün içindeki bir damla olarak görüyorum. Devasa bir kulübün içindeyiz. Tabii damlaya damlaya göl olur ve taşar. Biz de bu gölü taşırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hak ettik”

Güneş, grup mücadelesinin bitmesine bir maç kala birinci olarak üst tura çıkmayı garantilediklerine dikkati çekerek, “İyi başlayıp, iyi bitirdik. Denk kalan takımlar arasında oynanan gruptan çıkmak önemliydi. Sonuncu da olabilirdik. Cumhurbaşkanına, devlet erkanına, başkana, yönetime, personele, medyaya, dualarıyla bize destek olan tüm futbolseverlere teşekkür ediyorum. Tribünde oyunun başından sonuna kadar bize destek veren taraftarlar, futbolun güzelliğini sağladı. Destekleri olumluydu. Bu her maçımızda oldu. Gruba iyi başlayıp, iyi bitirmek önemliydi. Hak ettiğimiz sonucu aldık. Seviyemizi yükselttik. Bu Türkiye’yi iyi temsil ettiğimiz gösteriyor. Bir üst turda ne yapacağımızı şimdi göreceğiz” diye konuştu. Son 2 karşılaşmada akıllı oynayarak lider çıkmayı garantilediklerini vurgulayan Güneş, tek olumsuzluklarının bu mücadelelerde yitirdikleri 4 puan olduğunu dile getirdi.

BAYRAM YERİ GİBİ

Beşiktaşlı futbolcular maçın ardından soyunma odasını adeta bayram yerine çevirdi. Siyah-beyazlı oyuncular yazdıkları haklı destanın sevincini büyük bir coşkuyla yaşadı.