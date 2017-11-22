Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13.haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı Lacivertliler’de özellikle Kayserispor maçından sonraki süreçle başlayarak, Osmanlıspor maçı öncesinde sakatlığının da etkisiyle Mehmet Topal'ın kadroya alınmamasıyla oluşan Aykut Kocaman-Mehmet topal krizi de aşıldı.

Demir Grup Sivasspor maçından önce Aykut Kocaman ile görüşen Mehmet Topal, kendisinden istendiği için fedakarlık yapıp stoper oynamayı kabul ettiğini, bu bölgede gösterdiği performans ve sonrasındaki mutsuz görüntüsünden kendisinin de memnun olmadığını bildirdi. Bu görüşmeden sonra Kocaman futbolcusuna Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de şans verdi. Bu durumda Aykut Kocaman'ın Valbuena'nın yokluğunda forvete yakın oynatmayı planladığı Aatıf Chahechouhe'nun oynatmasının da etkisi oldu.

Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçından sonra konuyla ilgili gelen soruyaysa "Antrenmanlar, maçlar dahil saniye saniye bütün oyuncuların davranışlarını izliyoruz. Bütün bunlardan sonra oyuncunun benle problemi olursa olur. Benim bir oyuncuyla problemim olmaz. Oyuncular oyunun dışına taşıyorsa herkesle problem yaşarız. Bireysel olarak kimseyle çatışma altına girmeyi sevmiyorum. Buna Mehmet Topal da, diğer oyuncular da dahil. Ama oyununu dışına çıktığımız zaman herkesle çatışırız. Oyunun dışına taştığı zaman iş, oyun dışı olarak düşünürüm.'' ifadeleriyle cevap vermişti.