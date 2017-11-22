Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dövüş sporlarının her dalında başarıdan başarıya koşan Türk sporcular, en sert dövüş olarak bilinen kafes dövüşlerinde de dünya çapında başarılara imza atıyorlar. Almanya’nın ünlü organizasyonu Age Of Cage’de ringe çıkan Ömer Erdem Gencer, ata sporu güreş ile diğer dövüş sporlarını birleştirdi ve kafeste muhteşem bir performans sergiledi. Maçın ardından bir açıklama yapan Gencer, spora güreş ile başladığını ve Brezilya Jiu Jitsu ile devam ettiğini belirterek "İzmir’de Corvos Combat isimli bir spor tesisimiz var. Aynı zamanda Ankara ve İstanbul‘da şubemiz var. Antrenmanlarımı çalıştırıcım Burak Değer Biçer ve öğrencilerim ile birlikte yapıyoruz. Stuttgart’taki maçımda Alman rakibim çok güçlü ve tecrübeli bir isimdi. Maçın hemen başında yoruldum ve enerjim düştü ancak buna rağmen ülkemi ve bayrağımızı düşünerek son nefesime kadar mücadele ettim. O zor durumda bana güreşte öğrendiğim teknikler yardımcı oldu. Rakibimi güreş hareketleriyle yendiğimi de söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

ORGANİZATÖR ALEXANDER PETRAJİTS BÜYÜLENDİ

Türk sporcunun performansından adeta büyülendiğini belirten Age Of Cage galasının organizatörü Alexander Petrajits, "Geçtiğimiz yıl İzmir’e gidererk Ömer’i ziyaret ettim ve bu kente aşık oldum. Özellikle kordon boyu dünyanın en muhteşem manzaralarından birine sahip. Ömer Erdem’in okulunu ziyaret ettim. Türkiye’de muhteşem bir dövüşçü potansiyeli var. Pırıl pırıl gençler ve antrenman yapmaya çok hevesliler. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye’den daha fazla sporcu getirerek Avrupa’da ringlere çıkaracağız" dedi.

Dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz’da, dünyanın en sert sporu olarak kabul edilen kafes dövüşlerine olan ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Ünlü kickbokscumuz Gökhan Saki de bu yüzden kafes dövüşlerine geçiş yaptı. Gençler arasında hızla yayılan bu sporda Türk gençleri oldukça başarılı, özellikle güreş sporunun kafeste çok geçerli olması ve Türkler’in de güreşe yatkın olması önemli rol oynuyor" açıklamasında bulundu.