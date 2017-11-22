Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Karabağ, bu akşam C Grubu'nda oynadıkları Chelsea maçı öncesinde tek kelimeyle muhteşem bir koreografi hazırladı.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Chelsea ile karşılaşan Azerbaycan ekibi Karabağ, müthiş bir koreografi yaptı.



Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan ve C Grubu’nda mücadele eden Karabağ’ın taraftarlarının Atletico Madrid maçında yaptığı koreografi alay konusu olmuş, ardından Türkiye'de birçok taraftar grubundan Azeri temsilcisine destek gelmişti.

Karabağ-Atletico Madrid maçında yapılan koreografi

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

Öte yandan karşılaşmayı Karabağ'a destek olmak için Bakü'ye giden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Karabağ Kulüp Başkanı Tahir Gozel'le birlikte izledi.