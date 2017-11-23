Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tudor, yönetimin basının etkisinde kaldığını ve sürekli çalışarak gelişen bir takım olduklarını ifade etti. Hırvat çalıştırıcı, 5-1'lik Başakşehir maçında Adebayor faktörünün kendilerini fazlasıyla etkilediğini dile getirerek, devre arasında mutlaka transfer yapılması gerektiğini vurguladı. Tudor, mutlaka bir sol bek alınmasını isterken, stoper için de girişimlerde bulunulmasını talep etti.

Devre arasında bazı oyuncular ile yolların ayrılmasının takıma olumlu yansıyacağını aktaran Tudor, yedek kalan oyuncuların mutsuz olduğunun altını çizdi.

Büyük maçları kazanmaktansa Mayıs'ta şampiyon olmayı tercih ettiğini tekrar eden Tudor, yönetimin kendisine daha çok sahip çıkmasını talep etti.

Raporunda ligde lider durumda bulunduklarını anlatan Tudor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçları öncesinde kendilerine güvendiklerini belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Sportif Direktör Cenk Ergün ile toplantı yapmış ve Tudor'dan rapor istemişti.