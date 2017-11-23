Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA'dan Real Madrid'in sağ beki Daniel Carvajal'a soruşturma. 25 yaşındaki futbolcu Apoel ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçının son anlarında 6-0 galiplerken taç atışını bir türlü kullanmayarak sarı kart görmüştü. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı üç maçta da sarı kart gören ve grupta anlamı kalmamış Borussia Dortmund maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Carvajal, bu sayede eleme turları maçlarına kartlarını sıfırlamış olarak çıkacak.

UEFA ise Carvajal'in ilginç sarı kart görüşüne kayıtsız kalmadı ve "Bilerek sarı kart görmek" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Carvajal hakkında karar 7 Aralık'ta verilecek.

Milli futbolcunun UEFA'dan iki maç daha ceza alma ihtimali bulunuyor. Bu durumda Carvajal ikinci tur maçlarının ikisinde de forma giyemeyecek.