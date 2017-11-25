Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç- Osmanlı beraberliğinin ardından kenetlenme kararı alan Fenerbahçeli futbolcular, dün sabah kahvaltısında bir araya geldi. Şampiyonluk hedefine varabilmek için hem tesislerde hem de dışarıda daha fazla birlikte geçirmeye başlayan sarı-lacivertli oyuncular, Sivas maçı öncesi olduğu gibi, Antalya deplasmanına gitmeden de sofra başında buluştu. Yöneticilerden Ali Yıldırım, Önder Fırat ve İlhan Ekşioğlu’nun da katıldığı organizasyonda teknik heyet de tam kadro olarak yer alırken, bu sefer konuşmayı Volkan Demirel değil, takımdaki yerine geri dönen ikinci kaptan Mehmet Topal yaptı. Sivas maçı öncesi gerçekleştirilen buluşmanın olumlu sonuçlarından sonra bu buluşmaları sıklaştırma kararı aldıklarını belirten Topal, “Hem yemeklere hem de galibiyetlere devam edeceğiz” dedi.



> Artık hata yapmak yok

Kendilerini Antalya’da zorlu bir sınavın beklediğine dikkat çeken Mehmet Topal, “Geride kalan maçlarda bize yakışmayan kayıplar yaşadık. Artık en ufak bir hataya tahammülümüz yok. Devre arasına firesiz girmek istiyoruz” derken “Çok iyi hazırlandık ve bunun karşılığını almak için de sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadesini kullandı. Antalya’nın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Topal “Kolay olmayacağını biliyoruz ama İstanbul’a 3 puanla döneceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu. Moralleri yüksek olduğu sarı-lacivertliler yemek boyunca Antalya maçı dışında bir şey konuşmazken, 5 maçlık galibiyet serisi hedefi koyan futbolcular Sivas maçı öncesinde olduğu gibi yine galibiyet yemini etti.



YÜZLER GÜLÜYOR

Kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen Fenerbahçeli futbolcular neşeli tavırlarıyla dikkati çekti. Kahvaltıya yöneticilerden Ali Yıldırım, Önder Fırat ve İlhan Ekşioğlu da katıldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman masanın en başında oturdu.



Soldado formayı kaptı

Fenerbahçe forması altındaki ilk gollerini Sivas ağlarına bırakan Roberto Soldado, Antalya deplasmanına da ilk 11’de çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, Kadıköy’de yaptığı hat-trick’le alkış alan İspanyol golcüye hazır ol talimatı verdi. Ancak bu tercihin nedeni Soldado’nun performansından ziyade, Vincent Janssen’in dizindeki ağrılar. Hafta başından beri özel program uygulanan Janssen’i riske etmek istemeyen Aykut Hoca, Soldado’yla yakından ilgileniyor.



YILDIRIM YALOVA’DA

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün Yalova’nın Samanlı Köyü’nde bulunan Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi’ndeki “1907 Okul 1907 Pota” etkinliğine katılıp öğrencilerle bir araya geldi. Bir ara Beşiktaş ve Galatasaray formalı iki genci yanına çağıran Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi.