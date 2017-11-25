Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Şampiyonlar Ligi’nde bitime bir maç kala gruptan lider çıkmayı garantileyerek tarih yazan Beşiktaş artık Süper Lig’de seri galibiyetler istiyor. Siyah-beyazlılarda artık puan kaybına tahammül yok, liderle aradaki 4 puan farkın kapanması gerek. Bugün deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Şenol Güneş’in futbolcularıyla yaptığı toplantıda bu konuda ciddi uyarılarda bulundu. Ligde puan kaybına artık tahammüllerinin kalmadığını dile getiren Güneş’in, “Bu kadar kayıp yeter. Malatya’da bir kaza olsun istemiyorum. Galatasaray derbisine moralli çıkalım. Yoğun bir fikstürde oynuyoruz. Buna alıştınız. Artık Avrupa’yı unutun Malatyaspor’u düşünün” dediği öğrenildi. Ligde üst üste yaşanılan kayıplarda Şenol Güneş’in yaptığı rotasyonun da büyük etkisi olmuştu. Siyah-beyazlılar millî takımdan dönen oyuncuların dinlendirildiği maçta lig sonuncusu Gençlerbirliği’ne yenilmişti.



> Rotasyon olacak mı?

Porto maçı öncesi de Akhisar karşısında aslar dinlendirilmiş ve Vodafone Park’ta 2 puan daha kaybedilmişti. Bugün de as isimlerin Porto maçı sonrası yorgunluğu söz konusu. Tecrübeli teknik adam bugün yine rotasyon yapabilir. Lige ağırlık vermek istediği için ideal 11’le de maça başlayabilir. Güneş’in adamın nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. Ayrıca Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel’in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya’da forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe’nin yanında Matej Mitrovic’in oynaması bekleniyor.



Defansı çok güçlü

Avupa’da tarih yazan Beşiktaş’a dış basından methiyeler yağmaya devam ediyor. Gruplardan çıkmayı başaran takımların performanslarını yorumlayan İspanyol As gazetesi, Beşiktaş için “Grubun en zayıf takımı olarak gösteriliyorlardı ama lider çıktılar” ifadesini kullandı. Beşiktaş’ın çok iyi oynadığını ve güçlü bir savunmaya sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan gazete, siyah-beyazlı ekibin PSG, Barcelona, Manchester City ve Manchester United’ın ardından en az gol yiyen takım olduğuna da dikkat çekti.



Mitrovic tedirginliği

Dusko Tosic ve Gary Medel’in yokluğunda bugün Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı stoperde Pepe ile forma giymesi beklenen Mitrovic’in performansı merak ediliyor. Bu sezon forma şansı bulamayan genç stoper, ligde tek maçta görev aldı. Hırvat oyuncu ligin 4. haftasındaki Karabükspor maçının 71. dakikasında Alvaro Negredo’nun yerine oyuna dâhil olmuştu.



Aman dikkat Babel!

Beşiktaş’ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hollandalı yıldız bugün de sarı kart görmesi hâlinde haftaya Galatasaray derbisinde forma giyemecek. Teknik heyet, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Akhisarspor maçlarında sarı kart gören Babel’i uyardı ve Galatasaray maçı öncesi dikkatli olmasını istedi. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada oyuna girer girmez kırmızı kartla cezalandırılmış ve kritik Başakşehir maçında görev yapamamıştı.



Vodafone’dan 6,5 milyon lira!

Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği “Vodafone KaraKartal Hareketi” üçüncü yılını doldurdu. Bu süreçte Beşiktaş Kulübün’ne 6,5 milyon lira ek gelir sağlandı. Böylece, yaklaşık 8 bin krampon, 7 bin forma ve altyapı tesislerine kurulacak 2 saha değerinde ek katkı sunulmuş oldu.