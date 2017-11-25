Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada sahasında Sivasspor’u 4-1 mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 6’ya indiren Fenerbahçe, ligin güçlü takımlarından Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Aykut Kocaman ve öğrencileri, 4 maçtır yenemediği Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. Bu sezon ligde yalnızca 5. haftada Alanyaspor, 6. haftada da Beşiktaş karşısında kazanarak üst üste maç kazanabilen sarı-lacivertliler, Sivasspor galibiyetinin ardından tekrar seri yakalamak istiyor.



3 maçtır kaybediyor

Antalyaspor’la son 2 sezonda oynadığı lig maçlarında yalnızca 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 4 maçta kazanamazken, 3 maçtır da sahadan yenilgiyle ayrılıyor. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada ise Fenerbahçe 5 kez galibiyete uzanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi ise 4 maçta sarı-lacivertliler karşısında galip geldi. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 maçta da kırmızı-beyazlılar, 1-0’lık sonuçla galibiyete uzanırken, bir önceki sezon ise Fenerbahçe sahasında 2-1, Antalyaspor da evinde 4-2’lik sonuçlarla kazanmıştı. 2 takım geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe evinde 4-1 galip gelirken, Antalya’da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 maçta Fenerbahçe’nin 31 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise 8 maçta galibiyete uzandı. Antalyaspor, elde ettiği 8 galibiyetin 4’ünü Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta elde etti. Antalya’da oynanan maçlarda da Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler deplasmanda 11 kez galibiyete uzanırken, 7 maçta eşitlik bozulmadı, 6 mücadeleyi Antalyaspor kazandı.



CEZALI YOK, SAKAT ÇOK

Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da cezalı isim bulunmuyor. Ancak Antalyaspor’da 4 oyuncunun sakatlıkları var. Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Sandro ve Djourou, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek olan isimler. Fenerbahçe’de ise takımın önemli isimleri Valbuena, Isla ve Janssen’in durumları belirsizliğini koruyor. Hollandalı yıldız Robin van Persie ise uzun süren sakatlığı nedeniyle bu maçta da forma giyemeyecek. Yarın Antalya Stadyumu’nda saat 19.30’da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.