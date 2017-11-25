Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis, bu müsabakayı da boş geçmedi. Bu sezon tüm maçlarda ilk 11 başlayan Fransız golcü, Alanyaspor maçında 90 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, 88. dakikasında Yasin’in pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gomis, böylece gol sayısını 13’e yükseltti.

Gol krallığında attığı 11 golle Gomis’e rakip olan Göztepe’nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ise, T.M. Akhisarspor ile oynadıkları maçta haftayı gol atamadan kapadı.