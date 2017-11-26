Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay arasındaki maç saat 16.45’te başlayacak. Müsabaka öncesinde Türk tenisinin genç yıldızları karışık çiftlerde karşılaşacak. Ayrıca etkinlikte konser düzenlenecek ve çeşitli gösteriler de yapılacak. Organizasyon için satışa sunulan biletler tükenirken, 9 yaşından küçük çocuklar, 65 yaşın üstündekiler ile engelliler etkinliği ücretsiz olarak takip edebilecek.