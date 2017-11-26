Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de bugün Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, deplasman galibiyeti hasretini yeni hocası Rıza Çalımbay ile gidermek için mücadele edecek. Çalımbay, yönetiminde ligde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer yeni bir ivme yakaladığı yeni hocasıyla dış sahada yaşadığı 8 maçlık kâbusa da son vererek moral bulmak istiyor. Rakip sahalarda geçtiğimiz sezonla birlikte 220 gündür kazanamayan Trabzonspor, en son galibiyetini 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında elde etti.



Her maç final

Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 8 maçta 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, sahasında elde ettiği Osmanlıspor galibiyetinin ardından Sivas’tan 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk defa üst üste maç kazanmış olacak ve Rıza Çalımbay ile ilk deplasman galibiyetini alarak hasrete son verecek. Geriden gelip kazandıkları Osmanlıspor maçındaki arzulu futbolu görmek istediğini söyleyen Çalımbay, “Bizim için her maç final niteliğinde. Devre arasına kadar asgari puan kaybıyla ligde yükselişimizi sürdürmeliyiz” vurgusunda bulundu.



Kart alarmı

Sivasspor maçı öncesi, Trabzonspor’da 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Uğur Demirok, Juraj Kucka, Bero ve Yusuf Yazıcı sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. 3 maçlık cezası Sivasspor ile oynanacak olan maçtan sonra bitecek olan Olcay Şahan da sarı kart sınırında bulunan bir başka oyuncu.

Gökmen Şahin - Trabzon (İHA)