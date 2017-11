Türkiye Gazetesi

Geçen hafta 2 farklı geriye düştüğü maçta Osmanlıspor’u yenerek moral depolayan Trabzonspor, Sivasspor’u da yenerek Rıza Çalımbay dönemindeki çıkışını sürdürdü. Trabzonspor’u evinde oynadığı son üç maçı da kazanan güçlü rakibi karşısında galibiyete taşıyan goller Burak Yılmaz ve Okay Yokuşlu’dan geldi. Dengeli geçen maçta gol perdesi Burak ile açıldı. 12’de Castillo’nun savunmanın arkasına attığı derin pası iyi değerlendiren golcü oyuncu düzgün bir vuruşla Rochet’i mağlup etti: 1-0. Sivasspor’un eşitlik sayısı gecikmedi. 32’de Kone’nin pozisyonunu bozmak isteyen Trabzonspor savunmasından seken top Muhammet Demir’in önüne düştü. Muhammet, Trabzonspor formasıyla sadece 5 defa yapabildiği gol vuruşlarından birini yaptı: 1-1.

> Önce direk sonra gol

İkinci yarıda her iki takım da oyun anlamında rakibine üstünlük kurmayı başaramayınca pozisyon anlamında oldukça kısır bir 45 dakika yaşandı. İki takımın orta sahası da son bölümde oldukça çabuk geçilirken, Trabzonspor’u öne geçiren gol Okay’dan geldi. 83’te Kucka’nın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten dönerken, atağın devamında N’Doye’un soldan ortasına iyi yükselen Okay kafa vuruşuya takımını öne geçirdi: 2-1. Kalan sürede savunmasında açık vermeyen Rıza Çalımbay’ın ekibi skoru korudu ve bu sezon ilk defa üst üste ikinci galibiyetini aldı: 1-2. Bu sonucun ardından puanını 19’a yükselten Trabzonspor, Sivas’ı yakaladı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 10’da tuttu.