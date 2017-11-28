Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer sezonuna resmî anlamda girilmedi ama kulüplerin yoklamaları ve görüşmeleri başladı. İşte o isim Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Cenk Tosun... Devler Ligi’nde 5 maçta 4 golü bulunan ve her geçen gün üzerine koyan Cenk sezon başı 12 milyon avro öneren Crystale Palace’ın kapısından dönmüştü. Şimdi de bir başka Premier Lig ekibi Newcastle United devreye girdi.



Yerine golcü şartı

Hatta bu sadece araştırma ve gözlemle kalmadı teklif de geldi. Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübe 10 milyon avro artı 23 yaşındaki Sırp forvet Aleksandar Mitrovic önerildi. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in fikrini aldı. Tecrübeli teknik adam Cenk’ten doğacak boşluğu şu anda dolduramayacağını belirterek teklife olumsuz baktı. Şu anda Negredo’dan istediği verimi alamayan Güneş, Cenk’in satışına çok astronomik bir rakam hâlinde izin verebileceğini söyledi. Ayrıca satışı hâlinde de onun ayarında bir golcü şartı koştu.

18’e alınmıştı

Aleksandar Mitrovic 2013’te Partizan’dan Anderlecht’e 5 milyon avro bedelle transfer olurken iki sezon önce Premier Lig’e gelmişti. Newcastle United, gelecek vadeden golcü için Anderlecht’e 18,5 milyon avro bedel ödemişti.

En az 25

Siyah-beyazlı kulübün patronu Fikret Orman, Cenk Tosun’un transferde ilgi odağı olması konusunda çok açıklamada bulunmuştu. Orman, evladı gibi gördüğü Cenk’e öyle her kulübe göndermeyeceğini belirtirken rakam olarak da en az 25 milyon avroları telaffuz ediyordu.