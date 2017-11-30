Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Semih Vural xx, Serhat Büker xx
Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 5 xx, Alp Karahan 5 xx, Wood 9 xxx, Jones 21 xxx, Egemen Güven 12 xxx, Metin Türen 6 xx, Waters 11 xx, Kennedy 10 xxx, Berke Aygündüz x
Trabzonspor: Vasiliauskas 8 xx, Heslip 14 xx, Harris 2 x, Green 24 xxx, Deniz Kılıçlı 4 x, Burak Eşlik xx, Eldridge 24 xxx, Obekpa 2 xx, Ozan Anton Odabaşı x
1. periyot: 23-14 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 44-38 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. periyot: 55-58 (Trabzonspor lehine)
5 faulle çıkanlar: Obekpa (Trabzonspor), Alp Karahan (Pınar Karşıyaka)