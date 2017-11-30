Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü 19.30’da sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldı. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching ve istasyon koşuları ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda kontrol pas çalışan siyah-beyazlı futbolcular, taktik programla antrenmanı sürdürdü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile noktalandı

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.