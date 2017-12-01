Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakibi karşısında maça oldukça iyi başlayan lacivert-beyazlı temsilcimiz ilk çeyreği 23-16 önde geçerken, ilk yarı da 33-30’luk Efes üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü çeyrekte geçen sezonu Banvit’te geçiren Jordan Theodore’un etkili oyunuyla hücumda sıkıntı yaşamayan Milano son periyoda girilirken farkı iki sayıya kadar indirdi: 52-50. 4. çeyrekte Errick McCollum’un maça ağırlığını koymasıyla geri adım atmayan temsilcimiz bitime 37 saniye kala Stimac’ın basket faulüyle öne geçti: 70-68. Kalan sürede iyi savunma yapan ve Milano’ya sayı şansı tanımayan Efes, mücadeleden 73-68’lik galibiyetle ayrıldı. Temsilcimizde Vladimir Stimac 19 sayı, 10 ribaunt ile galibiyette büyük rol oynadı. > Uğur Aktan