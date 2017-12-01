Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Nefesler tutuldu, dev derbiye 1 gün kaldı. Beşiktaş’ın da Galatasaray maçındaki ilk 11’i şekillenmeye başladı. Galatasaray’ın 5-1’lik Başakşehir hezimetinden ders çıkaran Şenol Güneş bu sezon hiç denemediği farklı bir orta alan kurgusuyla takımı sahaya çıkarmayı planlıyor. Orta alanda sarı-kırmızılıların oyun kurmasını engellemek isteyen tecrübeli teknik adam, büyük bir sürprizle takımın yıldızı Talisca’yı kulübeye çekecek. Oğuzhan Özyakup ise Atiba ve Tolgay Arslan’la birlikte ilk 11’de sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar son haftalarda ağırlıklı olarak Quaresma’nın kanadından gelen ortalarla sonuca gitmeye çalışıyordu. Rakipler de buna önlem almaya başlayınca ligde üst üste puan kayıpları gelmeye başlamıştı. Güneş’in yeni orta alan kurgusuyla takıma hücumda zenginlik kazandırmayı ve rakibi şaşırtmayı amaçladığı öğrenildi.



Gomis’e özel tedbir yok

Abdullah Avcı’nın Başakşehir’i de Gökhan İnler, İrfan Kahveci ve Mossoro’yu kullanarak Galatasaray’a orta alanda nefes aldırmamıştı. Şenol Güneş’in ayrıca son haftalarda formsuz olması sebebiyle de sıkça eleştirildiği için Talisca’yı kenarda bekleteceği öğrenildi. Takımın 10 nu- marası Oğuzhan Özyakup’un son Manisaspor maçındaki etkili oyunu ve ‘Derbiye hazırım’ mesajı vermesi de tecrübeli teknik adamın kararında belirleyici oldu. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Galatasaray’ın gol krallığında zirvede yer alan yıldızı Gomis’e ise özel tedbir almayacağı öğrenildi. Takımın orta alanda uygulayacağı presle Galatasaray’ı gol bölgesine yaklaştırmamayı hedefleyen başarılı çalıştırıcı, böylelikle 13 maçta 13 gol atan Fransız yıldızın etkisiz olmasını sağlamayı planlıyor.



Avrupa’da büyük heyecan

Süper Lig’de yarın son şampiyon Beşiktaş lider Galatasaray’ı misafir edecek; Avrupa’da da bu hafta dev kapışmalar yaşanacak. İtalya Serie A’da bugün 22.45’te lider Napoli sahasında geçen yılın şampiyonu Juventus’u misafir edecek. Juventus, lider Napoli’nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Portekiz’de de bugün 23.30’da Porto-Benfica derbisi yaşanacak. İngiltere Premier Lig’de de Arsenal yarın 20.30’da Man. United ile karşılaşacak.