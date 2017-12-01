Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in kaleme aldığı yazıdan satır başları:

Sezon başı itibarıyla Beşiktaş Başkanı Fikret Bey'in (Orman) nefis bir demeci var; "Oyuncularımın ve hocamın bizde müthiş bir kredisi var" diyor. Beşiktaş'ın 6 puan geride olması bana çok sürpriz geliyor. Ama rotasyonu çok yapamadılar. Kupa maçları form tutması için bir fırsat oldu. Farklı galibiyetle gelen morali bir kenara koyarsak, rekabet ortamı artacaktır.

Galatasaray ise 7 gün içinde iki farklı şey yaşadı. Travma geçirten 5-1'lik Başakşehir yenilgisi, -ki burada Cenk Ergün'ün özellikle sükûneti, Dursun Bey'in ilişkileri, Tudor'u diri tuttu. Hiç günahı olmayan hatta faydası olan Ayhan Akman bile tartışılmaya başlandı. Bazı maçlar can simidi olur.

Alanya maçı da öyle oldu. Galatasaray taraftarı da tribünleri doldurarak müthiş iş yaptı. 'Beşiktaş yüzde 60 kazanır, yüzde 30 beraberlik, yüzde 10 Galatasaray' diyorum. Beşiktaş'ın karta çok zorlayıcı oyuncuları var. Galatasaray'ın ise karta müsait oyuncuları var. Ama Galatasaray ne kadar ligin lideri ve formda olsa da zaten eski adıyla İnönü şimdi ki adıyla Vodafone Park'a gittiğinde hep rahat oynuyor.

Beşiktaş'ın Galatasaray'a ters gelecek en az 3 tane ayrı oyunu var. Kontrataktan golü bulabiliyorlar. Duran toptan bulabiliyorlar. Beşiktaş'ta hem kontratak yapacak hem de geriye yaslanınca sorun çözen oyuncular var. Hem şutör var hem yan topları iyi kullanıyorlar onun için Beşiktaş'a yüzde 60 şans veriyorum

Derbinin sonucu Tudor'un geleceği ile ilgili bir değişiklik getirmez ama 5 yerse Dursun Bey de (Özbek) kurtaramaz. Çünkü futbol böyle bir oyun. Galatasaray kazansa da kaybetse de ilk yarıyı lider bitirir. Tudor, Alanya galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarda haklı. 'Ben başarılıyım, liderim bu konuşanlar ne anlatıyor' diyor.

Ama o basın toplantısındaki tavrı çok dolduğunun bir göstergesiydi. Beni rahatsız eden elini kemerine koyup, posta koyar gibi gelmesiydi. Bu da tecrübeli bir teknik adam olmamasından kaynaklanıyor. Bunu 10 sene sonra yapmaz. Espri yapar, ironi yapar ama öyle elin kayışında konuşmaz. Bunu da tecrübesizliğine bağlıyorum.