Siyah-beyazlı ekip, dünkü zorlu derbinin ardından ara vermeden UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasındaki Leipzig maçının hazırlıklarına başladı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular, yenilenmeye dönük çalışmalar gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk bölümde istasyon koşuları yaptı. Daha sonra pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas uygulamaları yapan siyah-beyazlılar, minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Beşiktaş, Leipzig karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Beşiktaş'ta durmak yok
03.12.2017 - 13:43 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'deki derbide Galatasaray'ı 3-0 yenen Beşiktaş'ta gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Aralık Çarşamba günü Leipzig ile yapılacak maça çevrildi.
Etiketler : Beşiktaş UEFA,Beşiktaş Leipzig,
524510 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/524510.aspx
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A.
P.
1
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14
9
2
3
29
17
12
29
2
Başakşehir
13
8
3
2
24
15
9
27
3
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
4
Göztepe
14
7
3
4
25
21
4
24
5
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
6
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
7
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Akhisarspor
14
5
4
5
18
21
-3
19
11
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
3.12.2017
Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor - Bursaspor
3.12.2017
Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
7
Balıkesirspor
13
6
3
4
28
23
5
18
8
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
9
İstanbulspor
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5
3
5
15
14
1
18
10
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
11
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
12
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
15
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
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