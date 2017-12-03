Fenerbahçe’nin bu sezon Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano gollerini atmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Alex’ten sonra transfer ettiği 10 numara pozisyonundaki 2. Brezilyalısı olan Giuliano, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor mücadelesinde takımının 1. golünü atarak galibiyete taşımıştı. 14. haftada oynanan Kasımpaşa maçında 49. dakikada ceza sahası içinde Dirar ile verkaç yapan Sambacı'nın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 62. dakikada Şener’in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında düzgün bir vuruş yapan Giuliano kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atmış oldu. Giuliano de Paula 90+2. dakikada alkış ve tezahüratlar eşliğinde yerini Oğuz Kaan'a bıraktı. Giuliano böylece Antalyaspor karşılaşmasından sonra Kasımpaşa’ya da attığı 2 golle boş geçmemiş oldu.
Giuliano, Kasımpaşa’yı da boş geçmedi
03.12.2017 - 21:55 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Antalyaspor’a attığı golden sonra Kasımpaşa karşısında da 2 gol atarak bu müsabakayı da boş geçmedi.
Etiketler : fenerbahçe,giuliano,kasımpaşa,
524581 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/524581.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
25
15
10
30
2
Galatasaray
14
9
2
3
29
17
12
29
3
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
4
Bursaspor
14
7
3
4
27
16
11
24
5
Göztepe
14
7
3
4
25
21
4
24
6
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
7
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Akhisarspor
14
5
4
5
18
21
-3
19
10
Sivasspor
14
6
1
7
19
25
-6
19
11
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
16
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
17
Gençlerbirliği
14
3
2
9
18
30
-12
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
3.12.2017
Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor
3.12.2017
Gençlerbirliği 4 - 0 Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
6
6
2
19
11
8
24
5
Adanaspor
14
6
3
5
16
20
-4
21
6
Boluspor
14
6
2
6
17
15
2
20
7
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
8
Balıkesirspor
14
6
4
4
28
23
5
19
9
Elazığspor
14
5
4
5
20
18
2
19
10
İstanbulspor
14
5
4
5
16
15
1
19
11
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
12
Adana Demirspor
14
4
4
6
20
22
-2
16
13
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
14
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
15
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3