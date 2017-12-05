Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlispor Yönetim Kurulu Alfred Sankoh’un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Denizlispor’dan yapılan açıklamada, “Geçmişte yaşanan yabancı futbolcu sorunlarının tekrar yaşanmaması adına futbolcu ile anlaşılmış, tüm ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Alfred Sankoh’a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz” denildi.