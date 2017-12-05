Denizlispor Yönetim Kurulu Alfred Sankoh’un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Denizlispor’dan yapılan açıklamada, “Geçmişte yaşanan yabancı futbolcu sorunlarının tekrar yaşanmaması adına futbolcu ile anlaşılmış, tüm ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Alfred Sankoh’a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz” denildi.
Sankoh’un sözleşmesi fesh edildi
05.12.2017 - 14:12 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizlispor’da Alfred Sankoh’un sözleşmesi feshedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sankoh,
525007 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/525007.aspx
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24
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Trabzonspor
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4
4
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1
22
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4
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21
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1
7
19
25
-6
19
11
Kasımpaşa
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5
3
6
24
26
-2
18
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5
2
7
26
26
0
17
13
Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
Antalyaspor
14
3
4
7
14
25
-11
13
15
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
16
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
17
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
6
6
2
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11
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24
5
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6
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5
16
20
-4
21
6
Boluspor
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2
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15
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20
7
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10
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19
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4
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23
5
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5
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18
2
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4
5
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15
1
19
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Altınordu
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4
4
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4
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Eskişehirspor
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4
6
4
25
24
1
15
14
Erzurumspor
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3
6
5
15
19
-4
15
15
Samsunspor
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6
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12
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-5
15
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2
9
15
26
-11
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7
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8
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3
10
7
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