Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kasımpaşa maçına forvetsiz çıkan ve 4-2 kazanan kadronun ilk 11'inde sakat ve cezalı olmadığı için Bursa'da değişikliğe gidilmeyecek. Sadece Kasımpaşa maçındaki forvet eksikliği cezası biten Janssen'in dönmesi ile ortadan kalkacak. Hollandalı yıldız takıma monte olunca Alper kulübeye gidecek.

SOLDADO İLK KEZ TAKIMLA

Antalyaspor maçında oyuna girdikten 8 dakika sonra sakatlanan ve ardından kayınvalidesinin cenazesi için ülkesine giden Soldado dün ilk kez takımla antrenmana çıktı. İspanyol yıldızın Bursaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda olması oyunun gidişatına göre görev alması bekleniyor.