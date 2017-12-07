Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Braga ununu eledi

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir bu akşam tur umuduyla sahaya çıkacak. Gruplarında üçüncü sırada olan her iki ekibimiz de maçlarını kazanıp, gruptaki diğer maçlarda rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. M Başakşehir gruptaki son maçında Portekiz ekibi lider Braga’yı ağırlayacak. Fatih Terim Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı İskoç hakem John Beaton yönetecek. Maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Haydi Salzburg

Avrupa Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Atiker Konyaspor da bu akşam bir başka Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya gelecek. Afonso Henriques Stadı’nda 23.05’te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Mücadele, Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak. Gruptaki diğer maçta, ikinci sıradaki O. Marsilya, lider Salzburg’u ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar öncelikle maçını kazanıp Marsilya’nın yenilmesini bekleyecek.