Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun sebebi ise, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turda aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemiyorlar. Aynı grupta yer alan ve bu tura yükselen takımlar da eşleşemiyor. Tüm bu kriterler sonunda eşleşme olasılıkları ciddi anlamda değişim gösteriyor.

Örneğin grubunda ikinci olan Chelsea, gruplarını lider olarak tamamlayan diğer İngiliz ekipleri Liverpool, Manchester City, Tottenham ve Manchester United'la eşleşemiyor. Kendi grubundaki Roma da ihtimallerin dışında kalıyor. Bu da Maviler için geriye 3 takım kalması demek. Barcelona, Beşiktaş ve PSG... Ancak bu takımların da kendi içlerindeki kriterleri tüm yüzdeleri değiştiriyor....

CHELSEA-BEŞİKTAŞ ÖNGÖRÜSÜ...

Chelsea'nin 8 takım içerisinden eşleşebileceği 3 takım kalıyor. Bu takımlar ise, Paris Saint Germain, Barcelona ve Beşiktaş...

Sosyal medyada 'sıcak-soğuk' top iddiaları şimdiden konuşulmaya başlarken, birçok futbolsever PSG-Chelsea veya Barcelona-Chelsea eşleşmesine bu turda izin verilmeyeceğini de iddia ediyor. Bu sebeple Beşiktaş'ın Chelsea ile 'eşleşeceği' de öngörülüyor...



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ YÜZDE 29 CHELSEA



Şampiyonlar Ligi'nde statü gereği aynı ülkenin takımları ve aynı gruptan çıkan takımlar son 16 turunda birbirlerine rakip olamıyor. Bundan dolayı Chelsea'nin eşleşebileceği sadece 3 takım var; Barcelona, Beşiktaş, PSG.

Chelsea'nin Beşiktaş'la eşleşme ihtimali yüzde 29.5, PSG ile eşleşme ihtimali yüzde 29.5 ve Barcelona'yla eşleşme ihtimali ise yüzde 40.9 olarak hesaplandı. Beşiktaş ve PSG'nin 7 takımla eşleşme ihtimali varken, Barcelona'nın 5 takımla eşleşme ihtimali olduğundan dolayı Chelsea-Barcelona eşleşmesinin oranı yüzde 40.9.





İşte ihtimaller...

Chelsea

% 28,13

Real Madrid

% 12,81

Juventus

% 12,81

Sevilla

% 12,81

Shakhtar Donetsk

%11,30

Basel

%11,30

Bayern Münih

% 10,83

FİKRET ORMAN DA CHELSEA DEDİ

Hedefler konusunda havaya girmek istemediklerini belirten Başkan Fikret Orman, "Türkiye açısında yüksek bütçeli bir takımız ama Şampiyonlar Ligi’nde 300-500 milyon euroluk takımlar var. O takımların futbolcuları da Şampiyonlar Ligi’nde kendi liglerinde oynadıklarından daha çok motive oynuyorlar. Hedeflerle ilgili atmak tutmak kolay da işin gerçeği öyle değil. Çekeceğiniz kura, o takımın günü çok önemli. Hakkımızda hayırlısı neyse onu çekelim. İçimden geçen bir takım yok, en yüksek oran Chelsea gibi görünüyor. Chelsea’nin karşısında 4 tane İngiliz takımı var ve aynı gruptan çıktıkları için Roma’ya da rakip olamayacaklar" dedi.