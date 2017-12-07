Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 20.00’de sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig 15. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlandı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas pres ve ardından koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlılar bu antrenman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.