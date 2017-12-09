Süper Lig’in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray, zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan sarı-kırmızılıların sağ beki Mariano, oyundan çıktı. Teknik Direktör Igor Tudor, sakatlanan Mariano’nun yerine 10. dakikada Jason Denayer’e görev verdi. Brezilyalı futbolcu çıkarken sol arka adelesini tutarak sahadan ayrıldı.
Galatasaray'da Mariano sakatlandı
09.12.2017 - 20:05 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Akhisar müsabakasının 10. dakikasında sakatlanarak yerini Jason Denayer’e bıraktı.
Etiketler : mariano,galatasaray,akhisarspor,
526063 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526063.aspx
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30
2
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5
2
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19
12
29
3
Galatasaray
14
9
2
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17
12
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3
4
28
23
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Beşiktaş
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5
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12
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26
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5
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4
4
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3
5
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17
10
24
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5
18
21
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19
10
Sivasspor
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7
19
25
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19
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Kasımpaşa
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5
3
7
24
29
-5
18
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Aytemiz Alanyaspor
14
5
2
7
26
26
0
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Antalyaspor
14
3
4
7
14
25
-11
13
15
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
16
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
17
Gençlerbirliği
14
3
2
9
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11
18
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2
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15. Hafta Maçları
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Takım
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G.
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M.
A.
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A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
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6
2
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11
8
24
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İstanbulspor
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15
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Adanaspor
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4
5
18
22
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Balıkesirspor
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Erzurumspor
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Altınordu
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4
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20
21
-1
16
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Adana Demirspor
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4
4
7
20
24
-4
16
14
Eskişehirspor
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6
4
25
24
1
15
15
Samsunspor
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3
6
5
12
17
-5
15
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Denizlispor
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3
2
9
15
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11
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7
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