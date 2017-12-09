Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Stoke City'yi ağırlayan Tottenham Hotspur, 21. dakikada Shawcross'un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda Heung-min Son, Kane (2) ve Eriksen'in golleriyle farka giderken, konuk takımın tek golünü ise 80. dakikada yine Shawcross kaydetti. Londra temsilcisi bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı. Stoke City ise 16 puanda kaldı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Burnley-Watford: 1-0

Crystal Palace-Bournemouth: 2-2

Huddersfield Town-Brighton&Hove Albion: 2-0

Swansea City-West Bromwich Albion: 1-0

Tottenham-Stoke City: 5-1