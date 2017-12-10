Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe galibiyet serisini geliştirmeye devam ediyor ama sarı-lacivertlilerin sergilediği performans henüz teknik direktör Aykut Kocaman’ı tatmin etmiyor. Sezon başında kaybedilen puanlar nedeniyle sürekli final maçı oynamak zorunda kaldıklarını belirten Kocaman, “Kayserispor ve Osmanlıspor maçına kadar olan süreçte yaşadığımız kayıplar nedeniyle sıkışık bir dönemden geçiyoruz. Ama takım iyi bir reaksiyon gösterdi. Sezon başındaki gibi kapasitesiz değiliz. Ancak doğruları artırmamız gerekiyor. Henüz kafamdaki oyunun yüzde 60-70’indeyiz” diye konuştu.

> Her şey çok güzel olacak

Basit hatalardan yakınan Aykut Kocaman, “İstediklerimiz çok ekstra şeyler değil. Oyunun kontrolü bizdeyken basit top kaybı yapmamak, kombine ataklara çıkmak, hızlı hücuma çıkmak. İkinci yarı nispeten bir adım daha atmamıza vesile olacaktır” ifadesini kullanırken, devre arasında bu eksikleri gidereceklerini söyledi. Grup dayanışmasının getirdiği bir başarı yakaladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Karabük ve Konya maçlarını da kayıpsız geçelim her şey daha güzel olacak” derken, “Oyun gücünü geliştirmemiz beni mutlu ediyor” açıklaması yaptı.

> Şampiyonluktan eminim

Oyun gücünü geliştirdiklerini vurgulayan Aykut Kocaman, “Bu durum beni kazanmanın da ötesinde mutlu ediyor. Puan ortalamamızı yükseltecek doğru oyunu biraz daha ısrarlı ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız. Şampiyonluğu çok istiyoruz ve bu takım şampiyon olacak kapasiteye sahip. Şampiyon olacağız” dedi. Fenerbahçe’nin yakaladığı çıkışın zirve yarışındaki takımlar üzerindeki etkisine de değinen Kocaman, “Rakipler titriyor mu?” sorusuna “Şu iki maçımızı da kayıpsız geçelim. Bu konu hakkında daha rahat konuşabiliriz. Geriden gelmenin avantajını kullanıyoruz” cevabı verdi.