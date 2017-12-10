Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolseverler ve bilhassa Beşiktaş taraftarları heyecanla bu kurayı bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu, eğer belli olmadıysa Beşikta'ın muhtemel rakipleri kim olur diye kafanızı kurcalayan sorulardan kurtulmak istiyorsanız buyrun haberimize. Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş'ın, son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 14 puanla lider olarak bitiren Beşiktaş'ın rakibi yarın çekilecek olan kurayla belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Leipzig ve Monaco'nun olduğu grubu 14 puanla namağlup lider tamamlayan Beşiktaş'ın bir sonraki turda karşılaşacağı ekip yarın belli olacak.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Roma (İtalya) da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

Basel (İsviçre), Bayern Münih (Almanya), Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Porto (Portekiz), Real Madrid, Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

Türk temsilcisinin bulunmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu eşleşmeleri TSİ 15.00'te belirlenecek. Son 32 turu karşılaşmaları, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak.