Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, önceki akşam evinde 90 dakikada kış ile baharı bir arada yaşadı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor, bütün tribünler tarafından istifaya davet edildi. Sonrasında yönetime de tepkiler başladı. Başkan Dursun Özbek’in bulunduğu locaya dönük şiddetli protesto devam etti. Yönetici Alper Narman’ın da devreye girmesiyle olaylar daha da alevlendi. Bu sırada locaya doğru fırlatılan yabancı maddelerden biri Başkan Dursun Özbek’in kaşını sıyırdı. İkinci yarıda Galatasaray 4 gol birden atarak karşılaşmayı kazandı ancak yöneticilerin ve teknik heyetin hafızasında ilk yarıda yaşananlar kaldı. Dursun Özbek etrafındakilere, “İki senedir istifa seslerine alıştık. Taraftar protestoda bulunabilir. Ama beni düşman gibi görmelerine çok üzüldüm. Çok ağrıma gitti” diyerek kırgınlığını belirtti ve stattan da çok üzgün şekilde ayrıldı.

> Sessizlik kararı

Teknik direktör Igor Tudor ise, Östersunds maçında da tepki gördüğünü ama bu maçta yaşadıklarından, taraftarın protestosundan çok üzgün olduğunu ifade ederek “Sanırım beni hiç kabul edemeyecekler” diyerek yakınlarına dert yandı. Akabinde maç çıkışı Okan Buruk’la yaşadığı olay ve Buruk’un elini sıkmaması ve yaptığı açıklamalar Hırvat hocayı oldukça üzdü. Buruk’un “Tudor gibi vasıfsız bir adamın Galatasaray kulübesinde olmasından eski bir Galatasaraylı futbolcu olarak utanç duyuyorum” şeklindeki sözleri de yöneticiler tarafından hayretle karşılandı ama olayların daha da farklı noktalara gitmemesi için sessizliğe bürünüldü. Dün Başakşehir’in yaşadığı kayıpla yeniden liderliğe yükselen Galatasaray’da keyifler yerine gelse de tribünlerin bu tepkisi gelecek adına endişe veriyor.