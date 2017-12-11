Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir lider gittiği Sivas’tan eli boş döndü, liderliği tekrar Galatasaray’a kaptırdı. Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor evinde konuk ettiği Başakşehir’i 1-0’lık skorla geçti. Mücadeleye hızlı başlayan Sivasspor, 18’de öne geçti. Soldan hareketlenen Emre, ceza alanında uygun durumdaki Kone’ye çıkardı. Bu oyuncu da yerden düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0. Başakşehir bu dakikadan sonra rakip kalede gol aradı ama ilk 45 dakikada başka gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya da aynı on birle başlayan Abdullah Avcı 60. dakikada Gökhan ve Kerim Frei’ı oyuna alırken, Mossoro ve Attamah’ı çıkardı.



İkinci yarı bastırdı ama

Bu değişiklikler sonrası Başakşhehir rakip kalede daha fazla görünmeye başladı. Ancak Adebayor, Visca ve Clichy’le pozisyonlar buldu ancak bunlardan sonuç çıkaramadı. Ev sahibi Sivasspor’da Muhammet Demir, Kone ve N’Dinga sarı kart gördü. Başakşehir’de ise Adebayor, Gökhan İnler, Kerim Frei ve Mahmut Tekdemir sarı kart gören isimler oldu. Karşılaşmanın 26. dakikasında ilk sarı kartını gören Arouna Kone, maçın 90+4. dakikasında ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte haftaya Süper Lig’in lideri olarak başlayan Başakşehir, koltuğunu Galatasaray’a kaptırdı.

