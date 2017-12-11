Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT TAMER

Şampiyonlar Ligi’nde formalite maçını bile kazanan Beşiktaş, Süper Lig’de mutlak 3 puan alması gereken karşılaşmalardaki kayıplarına Kayseri’de de devam etti: 1-1. Büyük maçlarda daha iyi oynadığı için eleştirilen siyah-beyazlı takım, bu sonuçla “Maç seçme” iddiaları için yeniden zemin hazırlamış oldu. Şenol Güneş derbide tarihi farkı kaçıran kadroyu bozmadı. Maça baskılı başlayan Kayserispor orta alanda pas alışverişini rahat yapıyordu. Buna rağmen Beşiktaş karşı karşıya pozisyonda iki net fırsat yakaladı. Cenk’in vuruşunu kaleci Lung ayağıyla çıkarırken, Oğuzhan ise bomboş durumda topu dışarı attı. Ev sahibi ekip 31’de öne geçti. Kucher’in etkili şekilde ceza sahası içine doldurduğu topa dokunan Umut Bulut, üst üste 4’üncü, toplamda 7. golünü atarak Kayserispor’u öne geçirdi: 1-0. İlk yarının son anlarında Beşiktaş çok tartışmalı bir şekilde kazandığı penaltıyı Cenk Tosun’la gole çevirince soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girildi.



Değişiklikler işe yaramadı

Maçın ikinci yarısında Thiago Lopes 49’da ikinci sarı kartını görünce Kayserispor 10 kişi kaldı. Şenol Güneş 58’de Tolgay’ı çıkarıp Talisca’yı oyuna aldı. Bu değişiklik siyah-beyazlıların topla rakip kale çevresinde daha çok oynamasını sağlasa da gol pozisyonu gelmiyordu. Kayserispor ise 10 kişi kalmasına rağmen çok tehlikeli ani ataklar geliştiriyordu. Şenol Güneş 80. dakikada 3 puan için çok riskli bir değişiklikle sağ bek Gökhan Gönül’ü çıkarıp Negredo’yu sahaya sürdü. Beşiktaş’ın çabalarına rağmen skor kalan sürede değişmedi. Beşiktaş 10 kişi kalan rakibinin evindeki yenilmezliğine son veremezken, şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan daha kaybetmiş oldu.