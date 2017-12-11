Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi gerçekleşirken Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayern Münih'in rakibi oldu. Barcelona veya Manchester City gibi takımları daha zorlu rakipler olarak gören Almanlar, Beşiktaş ile eşleşilmesini sevinçle karşıladı. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynkes, "Grup birincisi olmamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında bulunuyoruz. Şubat, mart ve nisan aylarında çok iyi olmamız gerekiyor" dedi. Bayern Münih Sportif Müdürü Hasan Salihamidzic ise kura çekiminin ardından yaptığı değerlendirmede, "Beşiktaş'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Leipzig ile oynadıkları için onları takip ettik. Maçın kolay olmayacağını biliyoruz. Seyirci acısından olağanüstü bir atmosfer olacak. İlk maçı Münih'te oynamayı avantaj olarak görmüyoruz. Biz gücümüze güveniyoruz" açıklamasında bulundu.