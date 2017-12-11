UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi gerçekleşirken Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayern Münih'in rakibi oldu. Barcelona veya Manchester City gibi takımları daha zorlu rakipler olarak gören Almanlar, Beşiktaş ile eşleşilmesini sevinçle karşıladı. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynkes, "Grup birincisi olmamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında bulunuyoruz. Şubat, mart ve nisan aylarında çok iyi olmamız gerekiyor" dedi. Bayern Münih Sportif Müdürü Hasan Salihamidzic ise kura çekiminin ardından yaptığı değerlendirmede, "Beşiktaş'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Leipzig ile oynadıkları için onları takip ettik. Maçın kolay olmayacağını biliyoruz. Seyirci acısından olağanüstü bir atmosfer olacak. İlk maçı Münih'te oynamayı avantaj olarak görmüyoruz. Biz gücümüze güveniyoruz" açıklamasında bulundu.
Bayern Münih'te Beşiktaş sevinci
11.12.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşmek Bayern Münih cephesinde sevinçle karşılandı.
Etiketler : Beşiktaş,Bayern Münih,spor haberleri,
526564 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526564.aspx
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2
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4
4
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27
4
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3
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17
10
24
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7
20
25
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22
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Akhisarspor
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5
4
6
20
25
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19
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Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
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14
16
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
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12
17
Konyaspor
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21
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Karabükspor
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2
2
10
13
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Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
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A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Giresunspor
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7
6
2
22
13
9
27
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Ç. Rizespor
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4
4
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15
2
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4
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18
22
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18
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Adana Demirspor
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4
7
20
24
-4
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Samsunspor
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3
7
5
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