Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu ve turu geçmek için her iki maçta da güçlü bir performans sergilemeleri gerektiğini söyledi.

Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, siyah-beyazlıları en son Leipzig’e karşı izlediğini belirterek, "Beşiktaş'ı çok iyi tanıyorum." ifadesini kullandı.

Beşiktaş’ın grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldığına işaret eden tecrübeli teknik adam, "Namağlup kaldılar. Bunun yanı sıra çok iyi teknik direktörleri var." yorumunu yaptı.

Heynckes, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in farklı ülkelerden futbolcuları bir araya getirmeyi başardığını dile getirerek, "Kolay bir kura değil. Çok iyi bir takım. Turu geçmek için iki maçta da çok iyi bir performans sergilememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.