Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Karabükspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazanırken, mücadeleye hakemin skandal ofsayt kararı damga vurdu.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır.)

2.55 METRE OFSAYT DEĞİL



Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, kontra atağa kalkan ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkaran golü attı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Mücadelenin ardından beINSports'ta yayınlanan programda pozisyonun piero ölçümleri yapıldı ve golü atan Konyasporlu futbolcunun 2.55 metre geride olduğu açıklandı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır.)

Barış Şimşek, Mehmet Metin ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü golü iptal ederek skandal bir karara imza attı.