Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Hakan Arıkan, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Hasan Kılıç, Raheem Lawal ve Sokol Cikalleshi katılmadı. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılılar, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı. Futbolcular, idmanın ikinci bölümünce ise Evkur Yeni Malatyaspor maçının taktiği üzerinde durdu. Yaklaşık bir saat süren antrenman, saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla sona erdi. Osmanlıspor, Ankara'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanmıştı.