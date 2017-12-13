Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray maçının ardından "Tudor gibi vasıfsız, ikinci sınıf birinin G.Saray kulübesinde oturmasından dolayı eski bir Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum" sözleriyle tepki çeken Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk dün özür diledi. Açıklamalarının "Tudor'dan özür diledi" şeklinde yansımasından rahatsız olan Buruk, Ajansspor'a konuşarak, Ben şahsi olarak Tudor'dan özür dilemedim. Orası Galatasaray Kulübü, büyük bir camia. Bu nedenle kulüpten ve teknik direktörlük makamından özür diledim" dedi.