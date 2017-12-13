Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Kanarya’da taraftarı sevindirecek gelişmeler var. “Uçan Hollandalı” lakaplı Robin van Persie, sarı-lacivertlilere büyük umutlarla gelmiş ancak son dönemleri “Yatan Hollandalıya” dönmüştü. Yönetim, teknik ekip ve taraftar RvP’nin hal ve hareketlerinden çok rahatsızdı. İşte o Hollandalının pılını pırtısını toplalaya başladığı öğrenildi. ABD’nin MLS ekibi Los Angeles Galaxy Kulübü ile anlaşan ünlü golcünün evini boşaltmaya başladığı öğrenildi. Bir kargo şirketiyle anlaşan ve bazı eşyalarını gönderen RvP’nin Ülker Stadı’ndaki locasını da satışa çıkardığı belirtildi. Yıllık maliyeti 5 milyon avro civarında olan Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin alacaklarına karşılık feshedileceği ifade edildi. Bu olayın “yolcu” kısmındaki gelişmeydi. Geçelim “hancı” bölümüne...

> Hoca ile problem yok

Sezona iyi başlayan ancak sonrasında tutuk bir görüntü içerisine giren Valbuena’nın yedek kaldığı için mutsuz olduğu ayrılacağı iddiaları vardı. Fransız oyuncu ise bu iddiaları yalanlayarak “Güçlü bir kulüpteyim, burada mutluyum ve hiçbir yere gitmiyorum. Güçlü bir şekilde işimi yapmaya devam edeceğim. Sözleşme süremin sonuna kadar F.Bahçe’de kalacağım. F.Bahçe’yi layık olduğu yere taşımak için ben de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” diye konuştu. Valbuena, hocası Aykut Kocaman’la da arasında hiçbir sorun bulunmadığını açıkladı.