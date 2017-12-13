Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniden liderliğe yükselen Galatasaray’da, Akhisar maçında yaşanan olayların yarası da sarıldı. Başkan Dursun Özbek, takımın teknik direktörü Igor Tudor’la görüşerek, yeniden “Yanındayız” mesajı verdi. Sivas deplasmanına gitmeden önce Hırvat çalıştırıcıyla görüşme gerçekleştiren Dursun Özbek, genç çalıştırıcıyı tebrik edip, takımdaki problemlerle ilgili de bilgi alırken, Tudor takımdaki sol bek probleminin çözülemediğini, sağ bekte de Mariano’nun sakatlığının takım için problem teşkil ettiğini bildirdi. Hırvat hoca Mariano’nun ilk yarıda kalan iki maçta oynamasının zor olduğunu söylerken “İdare edilemeyecek bir durum değil” dedi. Başkan Dursun Özbek ise sol bek konusunda yol aldıklarını ve görüşmelerin olumlu sürdüğünü hocaya müjdeledi.

> Kendini çok zorladı

Galatasaray Başkanı hem oyuncuyla hem de Juventus kulübüyle temasların devam ettiğini, İtalyanların son derece pozitif olduğunu Igor Tudor’a bildirdi. Hırvat teknik adam da bu gelişmelerden son derece mutluluk duyduğunu söyleyerek, oyuncuyu çok istediğini yineledi. Öte yandan sağlık ekibi Akhisar maçında arka adalesinden sakatlanan Mariano’nun kendisini çok zorlamasından dolayı problem yaşadığını aktarırken, Igor Tudor’un Malatya karşısında da ilk etapta Denayer’i o bölgede kullanmak istediği öğrenildi. Sol bekte görev yapan Linnes’in o kanada daha çok alıştığı gerekçesiyle Tudor iki oyuncu arasında değişikliğine gitmek istemediği belirtildi. Ancak Tudor hafta içi iki oyuncuyu da iki farklı bölgede deneyip maç günü son kararını verecek.