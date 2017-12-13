Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşince negatif düşünceler de beraberinde geldi. Ancak Alman devi ile Beşiktaş’ın oyun tarzları analiz edildiğinde ortaya umut verici detaylar çıkıyor. Evet, Ancelotti döneminde Bayern formsuz bir görüntü veriyordu ve Heynckes ile beraber yeniden şahlandılar. Bu açıdan Beşiktaş için çok zor bir eşleşme olduğu kesin. Ancak oyun tarzları karşılaştırıldığında temsilcimiz son 16 turunda kendisine çok daha ters gelen takımlarla karşılaşabilirdi. Juventus ve Chelsea kontrollü oyun anlayışıyla Bayern’den daha zorlu bir rakip olabilirdi Beşiktaş için. Basel ve Shakhtar Donetsk de kâğıt üzerinde kolay rakipler olarak gözükse de Beşiktaş’ın kendi oyununu sahaya yansıtmasına izin veren takımlar değildi. Önceki sezon yaşanan Brugge faciası bunun en güzel örneği.

> Yıldızları tutamıyor

Beşiktaş bu sezon iyice belirginleşen bir sıkıntı yaşıyor: Kapanan takımları açamamak... Bu açıdan bakıldığında Bayern Münih, kura çekimi öncesi Beşiktaş’ın eşleşmesi muhtemel Chelsea, Juventus, Basel ve Shakhtar Donetsk gibi takımlardan daha zor bir rakip değil. Alman devi isim olarak çok daha ağır basıyor ama Beşiktaş’ın işini kolaylaştıracak oyun tarzına sahip. Heynckes’in takımı rakip ceza sahası içinde ne kadar ürkütücü olsa da Beşiktaş’a savunmada istediği boşlukları verebilecek zaafları olan bir rakip. Alman ekibinin bireysel yeteneklerini kullanan oyuncuları engellemede ciddi sıkıntı yaşadığı da biliniyor. Bu durumda Quaresma, Talisca, Cenk Tosun, Babel ve Oğuzhan gibi teknik kapasiteleri yüksek oyuncular Beşiktaş’ın tur için çok önemli kozları olacak.