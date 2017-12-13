Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sezon başı anlaşmaya varılan Domagoj Vida ile sözleşme imzalayacak olan Siyah Beyazlılar, transfer döneminin resmen açılmasını bekliyor.

4 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer tescil dönemi, 31 Ocak'ta sona erecek. Ocak ayının ilk haftası sözleşme imzalaması beklenen Vida, Beşiktaş'ın Antalya'da yapacağı hazırlık kampına katılacak.

GÖKHAN GÖNÜL’E ALTERNATİF



Siyah Beyazlıların trasnferdeki ikinci hamlesi sağ bek poziyonuna olacak. Gökhan gönül ile forma rekabetine girecek seviyede bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, arayışlarına devam ediyor. Güney Amerika ve Portekiz'de temaslarda bulunan futbol komitesi, karar kılınacak yeni sağ beki Antalya kampına yetiştirmeye çalışacak.

CENK TOSUN’UN YERİNE DEMBA BA



Beşiktaş ikinci yarı öncesi forvet transferi de gerçekleştirebilir. Bu durumu Cenk Tosun'un takımda kalıp kalmayacağı belirleyecek. 26 yaşındaki futbolcunun transferi durumunda ilk aday Demba Ba. Senegalli oyuncunun detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek olan siyah beyazlılar, bir porblem çıkmaması durumunda Cenk'in boşluğunu Demba Ba ile doldurmayı planlıyor.