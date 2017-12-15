Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 90-89 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Rakip takım Toupane'nin etkili oyunuyla 4. dakikayı 11-5 üstün geçse de Vesely, Nunnally ve Datome'nin sayılarıyla toparlanan temsilcimiz 2. çeyreğe 24-16 üstün geçti. Bu periyotta pota altını iyi kullanan Zalgiris Toupane, Pangos ve Jankunas ile sayılar buldu ve devre 42-41 F.Bahçe galibiyetiyle bitti. Son iki çeyrek nefes kesti. Temsilcimiz karşılıklı sayılar sonunda 4. çeyreğe 64-63 önde geçti. Litvanya ekibi final periyodunda özellikle Pangos'u etkili kullandı. Vesely ve Nunnally karşılık verdi. Son bölüme skor eşitliği ile gidilen maçta Zalgiris, Pangos ve Milaknis ile sayılar bulunca maçtan galip ayrıldı: 90-89.