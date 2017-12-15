Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta kadro değişiyor.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik alıp toplam 6 puan kaybeden siyah beyazlılarda Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Yaşanan puan kayıpları sonrası 11’inde değişikliğe gitmeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş; Gary Medel ve Jeremain Lens’i 11’de sahaya sürecek.

Güneş, son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çeken Quaresma yerine Lens’e forma vererek, gol yollarındaki sorunu çözmeye çalışacak.

Süre aldığı maçlarda performansıyla beğeni toplayan Medel ise orta saha kurgusundaki yerini almaya hazırlanıyor.

Deneyimli çalıştırıcı forvet için karasız kaldı. Bugüne kadar ilk tercihini Cenk’ten yana kulllanan Güneş, Negredo’yu da değerlendirebilir.

Tecrübeli teknik adam son taktik antrenmanında forvetini belirleyecek.