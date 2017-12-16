Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sezon başında kadrosuna 10 yeni isim dâhil eden Fenerbahçe, devre arasında da 3 takviye planlıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman sol bek, orta saha ve forvete yeni isimler istiyor. Hasan Ali’nin hücumundan İsmail’in savunmasından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcının sol bek için düşündüğü iki aday da Brezilya’dan. Santoslu Zeca ile Atletico Paranaense’den Sidcley. Kulübüyle FIFA’lık olan 23 yaşındaki Zeca’nın durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, sambacıyı bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istiyor. Zeca’ya alternatif olarak düşünülen 24 yaşındaki Sidcley’in ise sözleşmesi 25 Ağustos’ta bitecek. Yönetim kısa süre sonra serbest kalacak sambacı için 2 milyon avro civarında bir rakamı gözden çıkarmış durumda. Bu transferlerden biri olursa elden çıkarılacak isim ise Hasan Ali.



Cabaye ve Taider

Orta sahaya yapılacak takviye ise Josef ve Mehmet Ekici’nin durumlarına bağlı. Aykut Kocaman, Premier Lig’den aldığı teklife rağmen Fenerbahçe’den ayrılmak istemeyen Josef’i bırakmak istemiyor. Ancak yönetim, sambacıyı satarsa bu mevkiye oyuncu alınması mecbur olacak. Ayrıca Mehmet Ekici’nin sürekli sakatlanması da başka bir sıkıntı. Mehmet’in toparlanması ve Josef’in kalması hâlinde buraya transfer öncelikli değil. Yine de Aykut Kocaman, çift yönlü oynayabilen orta sahalar belirlemiş durumda. Listedeki adaylar Crystal Palace’ın 31 yaşındaki Fransız’ı Yohan Cabaye ve Bologna’nın 25 yaşındaki Cezayirlisi Saphir Taider. Golcü konusunda ise henüz basına sızan bir isim yok. Ancak RvP’yi elden çıkarmakta kararlı olan sarı-lacivertliler Fernandao’nun da satılması hâlinde bu bölgeye de bir takviye yapacak.