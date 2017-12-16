Fenerbahçe’nin 2016 yılında Sivasspor’dan transfer ettiği Aatif Chahechouhe son dönemlerde gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Sarı-lacivertlilere geldiği ilk dönemlerde bekleneni veremeyen Faslı oyuncunun son zamanlarda yükselen grafiği dikkat çekiyor. Valbuena’nın yaşadığı sakatlık sonrası son dört Süper Lig maçında ilk 11’de başlayan 31 yaşındaki oyuncu Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın ilk tercihleri arasında geliyor. Oynadığı müsabakalarda takımına büyük katkı sağlayan Chahechouhe, sakatlıklığını atlatan Valbuena’nın tekrardan sahalara dönmesiyle forma savaşı verecek. Son müsabakalarda Valbuena’nın sonradan oyuna girmesiyle değişimli olarak sol kanatta ve 10 numara mevkisinde görev yapan başarılı oyuncunun formayı kolay kolay kaptırması beklenmiyor.
Aatif formayı bırakmıyor
16.12.2017 - 09:06 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe son dönemlerde gösterdiği başarılı performans sonrası formayı bırakmıyor.
Etiketler : Fenerbahçe,
527955 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/527955.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
15
7
1
7
20
25
-5
22
10
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Konyaspor
15
4
2
9
15
21
-6
14
16
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
17
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
18
Karabükspor
15
2
2
11
13
26
-13
8
16. Hafta Maçları
16.12.2017
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
16.12.2017
Trabzonspor - Bursaspor
17.12.2017
Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
17.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
17.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
17.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
17.12.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.12.2017
Fenerbahçe - Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.12.2017
Göztepe - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
4
Ç. Rizespor
15
7
4
4
29
23
6
25
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
7
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
8
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Eskişehirspor
15
5
6
4
32
24
8
18
13
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
14
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
15
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
16
Denizlispor
15
3
3
9
15
26
-11
12
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
15
1
3
11
7
36
-29
3