Gençlerbirliği, Kasımpaşa mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Etoundi’nin pasında uygun durumda Murillo’nun şutunda kaleci Hopf topu kornere çeldi.
15. dakikada Manu’nun ceza sahası dışından vurduğu şutta top kaleci Ramazan’da kaldı.
45+1. dakikada Uğur’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Palitsevich’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
55. dakikada Uğur’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Skuletic’in şutunda kaleci Ramazan topu iki hamlede kontrol etti.
57. dakikada Guidileye’nin ortasında ceza sahası içinde Jailton’un kafa vuruşunda top kaleci Ramazan’da kaldı.
66. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Hopf topu uzaklaştırmak isterken, top takım arkadaşı Guidileye’ye çarparak ceza sahası içindeki Kasımpaşalı oyuncu Mensah’ın önünde kaldı. Mensah’ın şutu yandan dışarı çıktı.
83. dakikada Manu’nun sol kanattan açtığı ortaya yükselen Vedat’ın kafa vuruşunu kaleci Ramazan direğin dibinden çeldi.
KÜNYE
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çifçi xx, Palitsevich xx, Scekic xx, Manu xx, Ndiaye xx, Guidileye xx (Murat Duruer dk. 69 x), Skuletic xx (Vedat Muriç dk. 76 x), Zeki Yavru xx (Ahmet İlhan dk. 84 ?), Jailton xx
Yedekler: Taha Demirtaş, Mert Çetin, Issah, Alper Uludağ, Khalili, Orhan Şam, Mehmet Taş
Teknik Direktör: Ümit Özat
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Popov xx, Veysel Sarı xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Trezeguet xx (Neumayr dk. 81 ?), Pavelka xx, Murillo xx, Mensah xx (Hasan Bilal dk. 90+1 ?), Etoundi xx (Eduok dk. 69 x)
Yedekler: Burak Yaşar, Abdullah Durak, Youssef, Ahmed Ildız, Onur Ural, Hakan Demir, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kartlar: Manu, Jailton (Gençlerbirliği), Veysel Sarı (Kasımpaşa)